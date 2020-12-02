Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı...

Menajerimi Ara nefes kesen 14. bölümüyle geçtiğimiz Pazar günü saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. İşte Star TV'de izleyici ile buluşan Menajerimi Ara'nın 15. yeni bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 15. BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi Ego Ajans’ta bütün dengeleri değiştirir. Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir.

‘Peri Masalım’ dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca, Çınar farklı bir yol denemek zorunda kalır. Dicle’nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaşır.

Dicle’nin Barış’la ilgili öğrendiği gerçekler ise onu bir kez daha derinden etkiler. Serkan, Ego’nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan’la yüzleşir. Serkan’ın Dicle’yle ilgili büyük hamlesi ise merak konusudur.