Menajerimi Ara dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MENAJERİMİ ARA 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan’ın dönüşünün altındaki gizli gerçeği henüz bilmeyen Ego Ajans menajerleri; Barış, Emir, Beren ve İrem Derici’nin konuk olacağı İbo Show programı için hazırlıklara başlar.

Feris ve Kıraç, çıkabilecek bütün gerginlikleri önlemek adına ellerinden geleni yaparken, İrem Derici’nin başına gelen talihsiz olay Dicle’yi zor bir durumda bırakır. Emir ve Barış arasında yaşananlar artık herkesi geri dönülmez bir şekilde etkilerken, Barış bütün duygularını Dicle ile paylaşacağı büyük bir yüzleşme yaşar.

Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir.

MENAJERİMİ ARA 14. BÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Menajerimi Ara 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...