Menajerimi Ara 11. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Yeni bölümü 1 Kasım Pazar günü yayınlanacak olan Menajerimi Ara 11.bölüm konuğu kim olacak? Menajerimi Ara 11. bölüm fragmanı izle

MENAJERİMİ ARA 11. BÖLÜM KONUĞU KİM?

İstanbul'da bir menajerlik ajansında geçen hikayeleri konu alan Menajerimi Ara, her bölüm bir oyuncuyu konuk ediyor. Bu hafta yayınlanacak olan Menajerimi Ara 11. bölüm konuğu bugün yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Menajerimi Ara 11. bölüm konuğu Aslı İnandık olacak.

MENAJERİMİ ARA 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE