AĞABEYİNİN ARKADAŞI DA TACİZ ETTİ

Mena Suvari o röportajda başka bir itirafta da bulundu. Ünlü oyuncu, henüz 12 yaşındayken ağabeyinin bir arkadaşı tarafından taciz edildiğini anlattı. Suvari, daha önce bu konu hakkında People Dergisi'ne konuşmuş ve "Benim bir parçam öldü. O beni kullandı, benimle eğlendi ve sonra da bir kenara attı." demişti.