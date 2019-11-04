Citi tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, finansal teknoloji (fintech) şirketinin katılımıyla gerçekleştiren MENA FinTech Challenge’ın Türkiye’den kazananı Octet Türkiye oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Citi’nin, MENA bölgesindeki FinTech girişimlerine yönelik 4 farklı alanda çözümlerini tanıtması ve fikirlerini uygulamaya geçirmesi için düzenlediği yarışmada, KOBİ’ler ve büyük şirketler için uygulamaya sunduğu ticaret portalı ve garantili ödeme çözümleri ile ipi göğüsleyen Octet Türkiye’nin yanı sıra, Mısır’dan Fawry ve PaySky, Birleşik Krallık’tan ise Wipro/Tradestream kazananlar arasında yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Citi Global İşlem Bankacılığı Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye (MENAPT) Bölge Başkanı Emre Karter, "Başvuruların kalitesinden ve problemlere karşı önerilen çözümlerden çok etkilendik. MENA ülkelerindeki inovasyonu, fintech alanındaki hızlı gelişimi ve ekosistemlerinin onları daha da desteklemek için geçirdiği dönüşümü görmek bizi çok memnun ediyor. Fintech camiasına fikirlerini sergileme fırsatı sunarak, bölgedeki FinTech şirketlerinin gelişimlerine ve büyümelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

'MENA BÖLGESİNDE GENİŞLEMEYE HAZIRIZ'

Yarışmanın galibi Octet Türkiye Genel Müdürü Dr. Selim Seval ise, "Dijitalleşme, bankaların işletmelere daha etkili ve verimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı oluyor ve yeni araçlarla gelişmekte olan ülkelerde finansal kapsayıcılığı artırmada da önemli rol oynuyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki genç nüfusun akıllı telefon ve internet kullanım oranının yüksek olması, dijital bankacılık ürünlerinin müşteriler ve işletmelerde daha hızlı yaygınlaşmasını sağlıyor" dedi.

Ticari alanda dijital bankacılık uygulamalarındaki boşluğu gözlemleyen deneyimli bir grup bankacının Octet Portal’ı geliştirdiğini ifade eden Seval, "Octet, sekiz yıldır Asya-Pasifik Bölgesi'nde 2017’den bu yana da İstanbul’da operasyonlar yürütüyor. Şimdi de MENA ülkelerinde genişlemeye hazır. Türkiye’de 2017 yılından bu yana bin 500’den fazla şirkete hizmet sunuyoruz. Citi ile hayata geçireceğimiz yeni ortaklık ile, bankanın geniş ağı ve deneyimlerinden faydalanarak bölgedeki hedeflerimizi, yenilikçi çalışmalarla ve yeni geliştirdiğimiz alternatif ödeme ürünlerimizle daha da yukarılara taşıyacağız" ifadesini kullandı.

MART 2020'YE KADAR İŞBİRLİĞİ YAPACAKLAR

Yarışmaya katılan fintechlerin "nakit tahsilatların dijitalleşmesi", "garantili ödeme çözümleri", "B2B2C çözümleri" ve "ticaret süreçlerinin dijitalleşmesi" olmak üzere dört kategoride projelerini hazırladığı bildirildi.

Kazanan şirketlerin, Mart 2020’ye kadar pazarlanabilir bir çözüm geliştirmek için Citi ile iş birliği içerisinde çalışacakları aktarıldı.