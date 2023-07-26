2023 asgari ücret ara zammı yüzde 34,04 olarak açıklanmış ve böylelikle asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselmişti. Söz konusu durumun ardından gözler memur maaşı zammına çevrilmiş ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı duyurulmuştu. Yurt genelindeki binlerce memuru yakından ilgilendiren bir diğer konu olan seyyanen zam ile ilgili bilgileri derledik...