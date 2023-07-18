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        Memur maaş farkı yattı mı? Memura seyyanen zam ne zaman yatacak?

        Memur zam oranları TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri ile netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olurken; memur maaşlarına yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira ek zamlı maaş alacaklar. Bu noktada gözler "Memura seyyanen zam ne zaman yatacak? Memur maaş farkları ne zaman ödenecek?" sorularına çevrildi. İşte 2023, zamlı memur maaş farkı yatacağı tarih ile ilgili detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 00:43
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        • 1

          Yılda iki kez zamlanan memu maaşlarında zam oranı belli oldu. Buna göre; en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseldi. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bu bağlamda maaşı yatan kamu çalışanları seyyanen zammın ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatar? İşte, detaylar...

        • 2

          MEMUR ZAMMI MECLİS'TE YASALAŞTI

          TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylama sonrasında en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını, bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

        • 3

          SEYYANEN ZAM BİR KERELİK Mİ, HER AY YATACAK MI?

          Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Seyyanen zam bir kerelik olmayacak. Her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde yatacak.

        • 4

          ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

          Memurların maaşları 15 Temmuz’da yüzde 17.55 zamlı olarak ödenecek. Memurların yüzde 17.55’lik maş zammına ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri arasına ait maaş farkları daha sonra ek bordro ile hesaplarına yatırılacak. Bu ek bordroyla memurlara ayrıca temmuz maaşlarına ilişkin 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam da ödenecek.

        • 5

          SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

          Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.

          Maaş farklarının da Temmuz ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

        • 6

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran ve memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

        • 7

          Kabul edilen kanunla; en düşük MEMUR aylığı 22 bin TL’ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış öngörülüyor.

        • 8

          2023 MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

          Seyyanen zamla memur maaşları ne olacak?
          Birim: TL Mevcut maaş Temmuz maaşı Maaş zammı tutarı
          (*) En düşük memur maaşı 11.848 22.017 10.169
          Hizmetli 15/1 10.464 20.376 9.912
          Memur 12/1 11.230 21.277 10.047
          Memur 9/1 11.258 21.309 10.052
          Teknisyen 9/1 11.773 21.915 10.142
          Öğretmen 8/1 13.017 23.377 10.360
          İmam - Hatip 8/1 12.783 23.102 10.319
          Şef 4/1 12.489 22.757 10.268
          Polis 8/1 17.476 28.619 11.143
          Hemşire 8/1 14.471 25.087 10.616
          Müdür 4/1 16.376 27.325 10.950
          Mühendis 8/1 17.440 28.577 11.137
          İlçe Müdürü 4/1 19.481 30.976 11.495
          Daire Başkanı 33.511 47.468 13.957
          Genel Müdür 45.548 61.618 16.070
          (*) Yıldızlı satır dışındakiler bekâr memur maaşlarıdır. Bazı memurların maaşlarının 22 bin TL'nin altında görünmesinin sebebi aile yardımının dahil olmamasıdır.
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