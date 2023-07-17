Yılda iki kez zamlanan memu maaşlarında zam oranı belli oldu. Buna göre; en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseldi. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bu bağlamda maaşı yatan kamu çalışanları seyyanen zammın ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatar? İşte, detaylar...