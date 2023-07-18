En düşük memur maaşın 22 bin 17 TL'ye yükseltilmesinin ardından, seyyanen zamların ödeneceği tarih kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Yapılacak olan seyyanen ödemeden herhangi bir vergi ya da sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Peki, "Memura seyyanen zam bir aylık mı, her ay mı verilecek? Seyyanen zam ne zaman yatacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...