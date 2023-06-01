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MEMURA EK ZAM| 2023 Temmuz ayı memur zammı için geri sayım! Cumhurbaşkanı'ndan ek zam müjdesi geldi

Memur maaşlarında zam ayı: Ek zam müjdesi geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte memur maaş zammı için son düzlüğe girildi. Haziran ayı enflasyon oranlarının Temmuz ayında açıklanmasının ardından memur zammı belli olacak. Zam oranları netleşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük memur maaşı açıklaması ise heyecan yarattı. Peki, 2023 Temmuz ayı en düşük memur zammı ne kadar olacak? İşte en düşük memur maaşıyla ilgili detaylar...

Giriş: 01.06.2023 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Memur maaşlarına zam heyecanı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen en düşük memur maaşı açıklaması kamu çalışanlarının yüzlerini güldürdü. Peki memur maaş zammı ne zaman? En düşük memur zammı ne kadar olacak? Merak edenler için son açıklamları haberimizde derledik. İşte detaylar...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. 

  • KAMU İŞÇİLERİNE YÜZDE 45 ZAM!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Ülkemin menfaatlerini ve vicdanımı bir kenara koymadan hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024'te alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor.

    Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

    Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz."

  • MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

    Memur maaşlarına Temmuz ayında ek zam yapılacak. Memur maaş zammı enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.

  • NİSAN AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

    TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.68, bir önceki aya göre ise yüzde 2.39 yükseldi.

    Beklenti aylık enflasyonun yüzde 2.65, yıllık enflasyonun ise yüzde 44.06 gelmesi yönündeydi.

    MEMUR ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu.

    Memur ve emekli maaşlarında şimdiye kadar yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

  • YÜZDE 8 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

    Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayında yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak.

  • Memur maaşları ne olacak?    
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
    Vali 49.790 56.303
    Genel müdür (1/4) 43.265 48.924
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 36.724 41.527
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15.232 17.224
    Memur (Lise - 15/1) 11.100 12.552
    Öğretmen (9/1) 12.558 14.201
    Başkomiser (8/1) 18.630 21.066
    Polis memuru (9/1) 16.570 18.737
    Pratisyen hekim (8/1) 18.861 21.328
    Uzman hekim (7/1) 19.732 22.313
    Hemşire (Lisans - 9/1) 13.785 15.588
    Mühendis (8/1) 17.270 19.529
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 11.626 13.147
    Araştırma görevlisi (8/1) 17.498 19.787
    Vaiz (Lisans - 9/1) 13.841 15.651
    Avukat (9/1) 16.770 18.964
    Hizmetli (Lise - 15/1) 10.170 11.500
    En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 11.848 13.398

    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
    Şayet ocak ayındaki 13.52 puanlık refah zammı da mahsuplaşmaya dahil edilecek olsaydı bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyon yüzde 21.52’yi (8+13.52) aşmadıkça memur maaşlarına temmuz ayında sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktı, enflasyon farkı uygulanmayacaktı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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