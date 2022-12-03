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MEMUR ZAMMINDA SON DURUM: 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olur? Memur zammı ile yeni maaş tablosu

Milyonları ilgilendiriyor! Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun yakından takip ettiği memur zammı hesaplamalarında sona geliniyor. TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon oranı ile 5 aylık enflasyon verileri netlik kazanacak. İşte yeni memur zammı detayları...

Giriş: 03.12.2022 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aralık ayına girilmesiyle maaş zamlarında son hesaplamalar başladı. Yeni yılda yapılacak zam ile en düşük memur maaşının ne kadar olacağı merak edilirken Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın tahminleri ile memur zammı ve en düşük memur maaşı hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

  • MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranının toplamı emekli ve memur zammı olacak. Son 6 aylık enflasyon farkı toplamı ise 3 Ocak 2023'te Aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla netleşecek. 

  • 4 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI BELLİ OLDU

    Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim)  enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesplandı. Pazartesi günü ise Kasım ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte son 5 aylık enflasyon farkının toplamı netleşecek. 

    Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)

    TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)

    10-2022 85.51 3.54

    09-2022 83.45 3.08

    08-2022 80.21 1.46

    07-2022 79.60 2.37

  • İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

    Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve  yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor. 

    TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 lira arasında yükseliyor.

    Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI SİNYALİ!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek refah kaybını gidermekte kararlıyız" dedi.

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