MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz (TL)
Vali 23.062 32.677
Genel müdür (1/4) 20.031 28.382
Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982
Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051
Öğretmen (9/1) 7.091 10.047
Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629
Başkomiser (8/1) 10.114 14.331
Polis memuru (11/1) 9.268 13.132
Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263
Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980
Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260
Mühendis (8/1) 9.814 13.905
Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760
Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543
Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647
Avukat (9/1) 9.458 13.401
Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır.