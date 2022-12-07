Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkı ile gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek.

Kasım ve aralık aylarında yıllık enflasyonun baz etkisinden dolayı azalması bekleniyordu. Ancak, kasım ayındaki düşüş beklenenden daha az oldu. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması için aralıkta aylık enflasyonun yüzde 1,75’te kalması gerekiyor.

Aylık enflasyon aralık ayında yüzde 5 olursa yıllık enflasyon yüzde 70,5; yüzde 7 olursa yıllık enflasyon yüzde 73,7; yüzde 10 olursa yıllık enflasyon yüzde 78,6 olacak.