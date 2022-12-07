Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Memur zammında 5 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammında 5 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 memur zammı hesaplamaları

Ocak memur zamm, son 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranına göre belirleniyor. Kasım ayından itibaren enflasyon farkı 15,11 olarak açıklanırken Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeni memur maaş zammı belirlenecek. İşte, 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı hakkında merak edilenler...

Giriş: 07.12.2022 - 19:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ocak memur zammı ile memur maaşları hesaplamaları, Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranları doğrultusunda belirlenecek yeni memur zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları sürüyor. Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranı netleşecek. İşte, 2023 Ocak memur zammı hesaplamaları...

  • KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

    TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları kasımda aylık olarak yüzde 2.88, yıllık ise yüzde 84.39 yükseldi.

  • 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ!

    Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi. Zam oranlarının ardından yapılan hesaplamaya göre memurlara en az yüzde 15,11 zam yapılacak.  Enflasyon artış oranıyla yapılacak en az zam tutarı arasındaki 1,07'lık fark ise toplu sözleşme farkının enflasyon artışına eklenmesi sonucu ortaya çıkıyor.

  • MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.

  • Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkı ile gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek.

    Kasım ve aralık aylarında yıllık enflasyonun baz etkisinden dolayı azalması bekleniyordu. Ancak, kasım ayındaki düşüş beklenenden daha az oldu. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması için aralıkta aylık enflasyonun yüzde 1,75’te kalması gerekiyor.

    Aylık enflasyon aralık ayında yüzde 5 olursa yıllık enflasyon yüzde 70,5; yüzde 7 olursa yıllık enflasyon yüzde 73,7; yüzde 10 olursa yıllık enflasyon yüzde 78,6 olacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.