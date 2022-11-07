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Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammında 4 aylık oran netleşti! 2023 Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

Yeni memur zammı, son 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte memur zammında 4 aylık oran netleşmiş oldu. İşte, Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 07.11.2022 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur maaşlarına Ocak ayında gelecek zam için oran tahminleri peş peşe gelirken memur zammı için yılın ikinci yarısına ait 4 aylık enflasyon farkı 10,84 olarak belirlendi. Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı ile 2023 en düşük ve en yüksek memur maaşları belli olacak. İşte, 2023 Ocak ayı memur zammında son durum ve ilk tahminler...

  • MEMUR ZAMMI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLDU?

    Temmuz zammı 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendi. Memur enflasyon farkı %34,85 oranında olurken toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 oranında gerçekleşti. Böylelikle memur ve memur emeklilerine Temmuz ayından yüzde 41,68 oranında zam yapıldı.

  • EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu.

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

  • Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı.

    2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

  • 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri yüzde 11,84; SSK ve Bağ-Kurlular ise yüzde 10,84 oranında zammı hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak.

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