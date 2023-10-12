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        Haberler Gündem Memur zammında 3 aylık oran belli oldu! 2024 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

        Memur zammında 3 aylık oran netleşti! 2024 Ocak memur zammı ne kadar olacak?

        2024 Ocak ayı memur zammı son dakika gelişmeleri yüz binlerce memur ve memur emeklisi tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte en düşük memur maaş zammı 22 bin lira seviyesine yükseltilirken gözler Ocak ayı memur maaş zammına çevrildi. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yılın ikinci yarısının 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam yüzde 25,11 olurken memur maaşlarına yapılacak zam oranı ise yüzde 35,73 oldu. İşte 2024 Ocak emekli zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 00:15 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:15
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        • 1

          Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşlarının yanı sıra; evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı da artış gösterecek. AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli, memur maaşlarına ilişkin konuşması dikkat çekti. Emekli memur maaşlarına ilişkin çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan 3 aylık enflasyon farkı ile birlikte memurların alacağı zam oranı şimdiden 35,73 oldu. İşte 2024 Ocak memur maaş zammına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU

          Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

          Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

        • 3

          ÜÇ AYLIK MEMUR ZAMMI 35,73 OLDU!

          Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

          Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

        • 4

          BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

        • 5

          BAKAN ŞİMŞEK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli maaş zammına ilişkin olarak ise, "Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 6

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammına ilişkin: Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 7

          BAKAN IŞIKHAN: MEMURLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

          Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        • 8

          "YENİ MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kurultayı’ndaki konuşmasında emekli aylıklarına yapılacak refah zammıyla ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz” dedi.

          Erdoğan, konuşmasının ilerleyen bölümünde ise “İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” diye konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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