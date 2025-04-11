Memur maaş zamında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli memur aylığı 19.616 lira olarak belirlenmişti. Ocak ve temmuz dönemlerinde yılda iki kez zam yapılan memur maaşları, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeniden belirlenecek. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte memur zammına ilişkin tüm detaylar...