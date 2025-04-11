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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA | Memur maaşı ne kadar olacak, toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşına yüzde kaç zam gelecek?

        Memur zammı hesaplama Temmuz 2025: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Emekli ve memur zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi memur maaşı toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı dahil edilerek hesaplanmaktadır. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Temmuz 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 19:23 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:00
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        • 1

          Memur maaş zamında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli memur aylığı 19.616 lira olarak belirlenmişti. Ocak ve temmuz dönemlerinde yılda iki kez zam yapılan memur maaşları, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeniden belirlenecek. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte memur zammına ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

          Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu. Enflasyona en yüksek katkı gıda ve alkolsüz içeceklerden gelirken, zam şampiyonu patates oldu

          Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti.

        • 3

          ENFLASYON ORANLARI TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI!

          TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 38.10, aylık olarak ise yüzde 2.46 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 51.26 olarak hesaplandı. Böylece yıllık enflasyonda 10 ay üst üste düşüş kaydedildi.

        • 4

          MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2025 TEMMUZ?

          Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacağı dikkate alınırsa, enflasyon bu düzeyde sabit kalsa bile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 9,02 oranında zam yapılacak.

          Memur maaş zammı nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

        • 5

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?

          Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.

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