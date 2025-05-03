Memur zamında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile, enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu. Emekli ve memur zamlarında gözler nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, memur maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte memur zammına ilişkin son detaylar...