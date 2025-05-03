Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA | En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile memur maaşına yüzde kaç zam gelecek?

        Memur zammı hesaplama 2025 Temmuz: Memur maaşı ne kadar olacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli ve memur zammında 3 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmış oldu. Yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam yapılan memur maaşı, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil edilerek belirlenmektedir. Bilindiği gibi ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı ise 19.616 TL olarak yeniden belirlenmişti. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2025 Temmuz enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 00:22 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Memur zamında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile, enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu. Emekli ve memur zamlarında gözler nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, memur maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte memur zammına ilişkin son detaylar...

        • 2

          MART AYI ENFLASYON ORANLARI TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI!

          TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 38.10, aylık olarak ise yüzde 2.46 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 51.26 olarak hesaplandı. Böylece yıllık enflasyonda 10 ay üst üste düşüş kaydedildi.

        • 3

          MEMUR ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

          Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu. Enflasyona en yüksek katkı gıda ve alkolsüz içeceklerden gelirken, zam şampiyonu patates oldu

          Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti.

        • 4

          MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2025 TEMMUZ?

          Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacağı dikkate alınırsa, enflasyon bu düzeyde sabit kalsa bile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 9,02 oranında zam yapılacak.

          Memur maaş zammı nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

        • 5

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?

          Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa