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        Haberler Gündem MEMUR ZAMMI SON DURUM | Bakan Işıkhan duyurdu: 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Yeni memur maaş zammı tablosu hesaplama

        Memur zammında son durum: 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur maaş zammı son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Toplu sözleşme oranı ile 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur zammında 4 aylık enflasyon farkı ile 22.08 oran netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'da en düşük memur maaşının 33 bin TL'ye çıkartılabileceğini açıkladı. İşte, Ocak 2024 memur zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:37
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        • 1

          Memur maaş zammı için geri sayım sürüyor. İlk altı aylık veriler ışığında Temmuz ayında gelen zammın ardından en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselmişti. 2024 Ocak memur maaş zammı ise son 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur maaş zammı son dakika gelişmeleri...

        • 2

          MEMUR ZAMMINA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

        • 3

          MEMURLARIN ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

          Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, dört aylık dönemde memur maaşları için yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı doğdu.

          Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Önceki raporda yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’a (OVP) paralel olarak yüzde 65’e çıkartıldı.

          Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.22’den yüzde 68.01’e çıktı.

          Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 3.15 düzeyinde kalması gerekiyor.

        • 4

          BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

        • 5

          OCAKTA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.

          Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

          Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.

        • 6

          Para Politikası Kurulu’nun faiz kararı açıklamasında ise "enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.

          Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59’a çıkacak. Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen zam oranı uygulanacak.

        • 7

          OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

          Yıl sonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.

          Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.

        • 8

          Memur maaşları ne olacak?

          Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
          Hizmetli 15/1 20.377 29.899
          Memur 12/1 21.278 31.221
          Memur 9/1 21.310 31.269
          Teknisyen 9/1 21.916 32.157
          Öğretmen 8/1 23.378 34.303
          İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
          Şef 4/1 22.758 33.393
          Polis 8/1 28.620 41.994
          Hemşire 8/1 25.088 36.811
          Müdür 4/1 27.326 40.096
          Mühendis 8/1 28.578 41.932
          İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
          Daire Başkanı 47.469 69.651
          Genel Müdür 61.619 90.413
          (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306

          *Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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