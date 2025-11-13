Memur zammı hesaplama Ocak 2026: Memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli ve memurlar tarafından merakla beklenen ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Ekim enflasyon oranları ile 4 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Açıklanan veriler ışığında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 olurken, toplu sözleşme zammı ise yüzde 11 oranında olacak. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Ocak memur maaşı son durum...
Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Memur maaşı, temmuz ve ocak aylarında yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil edilerek hesaplanmaktadır. Hatırlanacağı üzere son olarak temmuz ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya yükseltilmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2026 memur maaşına ilişkin son detaylar...
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Ekimde yıllık enflasyon yüzde 32.87, aylık enflasyon yüzde 2.55 oldu
TÜİK ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon yıllık yüzde 32.87, aylık yüzde 2.55 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 37.15 olarak hesaplandı.
Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 3 Kasım tarihinde kaleme aldığı yazı...
Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması halinde emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 17,79 oranında artacak. En düşük emekli memur aylığı 22.670 TL olacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam ocak ayında yüzde 11,42’de kalacağı için emekli memurlar ile aralarında 6,37 puan zam farkı olacak.
Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile emekli memur aylıklarına yapılacak zam arasında 6 puandan fazla fark ortaya çıkacak. Enflasyon yüzde 30’un üzerine çıktıkça fark artacak. Emekli aylıkları arasındaki fark yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda 6,42, yüzde 32 olduğunda 6,46, yüzde 35 olduğunda ise 6,61 puana ulaşacak.
Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, 2025 enflasyonu yüzde 30 olursa ocak ayında memur maaşlarına yüzde 17,79 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 59.487 TL’ye çıkacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.
2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞI NE KADAR?
2025 Temmuz ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 TL'den 22 bin 671 lira olarak belirlenmişti.
