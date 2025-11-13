Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Memur maaşı, temmuz ve ocak aylarında yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil edilerek hesaplanmaktadır. Hatırlanacağı üzere son olarak temmuz ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya yükseltilmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...