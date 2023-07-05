EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 86 ZAM

Seçimden önce verilen vaat uyarınca en düşük memur maaşı 22.017 TL’ye çıkartıldı. En düşük memur maaşında aile yardımı almakta olan memur dikkate alındı. Böylece en düşük memur maaşı 10.169 TL arttı ve toplam zam oranı yüzde 86 oldu. En düşük memur maaşı olarak bekâr memur maaşı dikkate alınsaydı, maaşları 11.536 TL artacaktı ve zam oranı yüzde 110 olacaktı.

Yapılan bu düzenlemeyle toplam maaş zammı 8/1’indeki öğretmende yüzde 80, hemşirede yüzde 73, poliste yüzde 64, mühendiste yüzde 64, daire başkanında yüzde 42, genel müdürde yüzde 35 olarak gerçekleşti.