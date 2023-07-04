İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı...

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına normalde temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise 6 aylık enflasyon farkı + yüzde 6 oranında zam yapılacaktı. Kamu işçileri için imzalanan toplu iş sözleşmesiyle yılın ilk yarısı için en düşük kamu işçisinin ücreti 21.750 TL’ye çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük memur maaşını 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacaklarını, böylece en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını açıkladı.

Memur maaş zammıyla ilgili kanun teklifinin bu hafta içinde TBMM'ye sunulması ve hızlıca yasalaştırılması bekleniyor.