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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Memur zammı son dakika: Enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç para olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Memur zammında son gelişmeler: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Memur zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkının belirleneceği 3 Ocak Pazartesi gününe çevrildi. Aralık ayı başında açıklanan kasım enflasyon verileriyle 5 aylık enflasyon farkı belli olmuştu. 5 aylık enflasyon artış oranı sonucunda tahmini hesaplamalar yapıldı. İşte 2024 memur maaş zammında son tahminler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 00:05 Güncelleme: 31.12.2023 - 00:05
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        • 1

          Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon verisi ile netlik kazanan memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanmıştı. Yeni verilerin ardından emeklinin 5 ayda alacağı zam oranı belli oldu. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ile 2024 ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI RAKAM VERDİ: YÜZDE 50 CİVARINDA!

          "İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 3

          MEMUR ZAMMINA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

        • 4

          6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ GERİLEDİ!

          Emekli ve memur maaşları için doğrudan belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı tahmini geriledi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini için Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yeni belli oldu. Bir önceki ankette yüzde 67,23 olan 2023 yılı enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 65,39'a geriledi.

        • 5

          MEMURLARIN ENFLASYON FARKI

          Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayındaki toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Temmuz ayından sonraki dönemde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, beş aylık dönemde memur maaşları için yüzde 27.58 oranında enflasyon farkı doğdu.

          Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi.

          Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisindeki yükseliş kasım ayında bir miktar geriledi. Piyasa katılımcılarının ekim ayı anketinde yüzde 68.01 olan yıl sonu enflasyon beklentisi kasım ayı anketinde yüzde 67.23’e geriledi.

        • 6

          OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

          Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

          Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak.

        • 7

          Memur maaşları ne olacak?

          Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
          Hizmetli 15/1 20.377 29.899
          Memur 12/1 21.278 31.221
          Memur 9/1 21.310 31.269
          Teknisyen 9/1 21.916 32.157
          Öğretmen 8/1 23.378 34.303
          İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
          Şef 4/1 22.758 33.393
          Polis 8/1 28.620 41.994
          Hemşire 8/1 25.088 36.811
          Müdür 4/1 27.326 40.096
          Mühendis 8/1 28.578 41.932
          İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
          Daire Başkanı 47.469 69.651
          Genel Müdür 61.619 90.413
          (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306

          *Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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