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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | 5 aylık zam oranı netleşti! Enflasyon farkı ile memur yeni memur zammı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Oran netleşti! 2023 yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı...

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri sonrasında gözler zam oranına çevrildi. Milyonlarca kişi memur maaşlarnda 5 aylık zam oranının netleşmesiyle 2023 yeni memur zam oranını ve en düşük memur maaşının ne kadar olacağını araştırıyor. İşte enflasyon farkı ile memur zammı hesaplamaları...

Giriş: 06.12.2022 - 08:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli ve memur zammı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı sonrasında yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile  (TÜFE) kasım ayında yüzde 2,88 oranında arttığını açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 olarak gerçekleşti. İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yıl sonu enflasyon tahminleri ile derlediği memur zammı senaryoları...

  • 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ!

    Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi. Zam oranlarının ardından yapılan hesaplamaya göre memurlara en az yüzde 15,11 zam yapılacak.  Enflasyon artış oranıyla yapılacak en az zam tutarı arasındaki 1,07'lık fark ise toplu sözleşme farkının enflasyon artışına eklenmesi sonucu ortaya çıkıyor.

  • MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.

  • Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkı ile gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek.

    Kasım ve aralık aylarında yıllık enflasyonun baz etkisinden dolayı azalması bekleniyordu. Ancak, kasım ayındaki düşüş beklenenden daha az oldu. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması için aralıkta aylık enflasyonun yüzde 1,75’te kalması gerekiyor.

    Aylık enflasyon aralık ayında yüzde 5 olursa yıllık enflasyon yüzde 70,5; yüzde 7 olursa yıllık enflasyon yüzde 73,7; yüzde 10 olursa yıllık enflasyon yüzde 78,6 olacak.

  • MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI

    Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

    Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

    Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

    Yüzde 78,6 Yüzde 26,62

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