Memur zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2023 Ocak'ta memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı son dakika açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. 5 aylık enflasyon farkının da belli olmasıyla yeni memur zammı ile en düşük memur maaşının ne kadar olacağı araştırması sıklaştı. Bakan Işıkhan en düşük memur maaşının 33 bin lira seviyesine yükseleceğini işaret etti. İşte 2024 Ocak memur maaşı zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, polis maaşları hakkında son durum...
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Memur maaş zammı için geri sayım devam ediyor. Aralık ayı enflasyon verisi beklenirken 2024 Ocak memur zammı tahmini senaryoları şekillenmeye başladı. Bakan Işıkhan memur maaşlarının yaklaşık yüzde 50 oranında artacağını söylerken; son 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 27,58 oldu. Peki, ocak zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar olacak? İşte, detaylar...
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MEMUR ZAMMINA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
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MEMURLARIN ENFLASYON FARKI
Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayındaki toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Temmuz ayından sonraki dönemde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, beş aylık dönemde memur maaşları için yüzde 27.58 oranında enflasyon farkı doğdu.
Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi.
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisindeki yükseliş kasım ayında bir miktar geriledi. Piyasa katılımcılarının ekim ayı anketinde yüzde 68.01 olan yıl sonu enflasyon beklentisi kasım ayı anketinde yüzde 67.23’e geriledi.
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OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak.
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MEMURA YÜZDE 49.45 ZAM!
Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 67.23 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 39.63, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 51.48 oranında zam yapılacak.
Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.
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MEMURLARIN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, dört aylık dönemde memur maaşları için yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı doğdu.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Önceki raporda yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’a (OVP) paralel olarak yüzde 65’e çıkartıldı.
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.22’den yüzde 68.01’e çıktı.
Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 3.15 düzeyinde kalması gerekiyor.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 33 BİN LİRA SEVİYELERİNE ÇIKACAKTIR!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.
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Memur maaşları ne olacak?
*Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır.