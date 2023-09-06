MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME KARARI RESMİ GAZETE'DE

AA'da yer alan habere göre; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, 1-22 Ağustos 2023'teki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması nedeniyle Kamu Görevlileri Sendikalar Heyeti Başkanı'nın itiraz ettiği uzlaşmazlığa ilişkin hususlar oy çokluğuyla reddedildi.

Toplu sözleşmedeki 4,5,6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla, diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi.

Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.