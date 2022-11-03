Memur zammı netleşiyor: 4 aylık zam oranı belli oldu!

Kalan ayların bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 10,06'ya kasım ve aralık ayı enflasyon farklarının da eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 2 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Hali hazırda en düşük memur maaşı 8 bin 435 lira en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 9 lira olarak ödeniyor.