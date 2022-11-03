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Memur zammı netleşiyor: 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Ocak 2023 zammı ile en düşük memur maaşı kaç TL olur?

Memur zammı netleşiyor: 4 aylık zam oranı belli oldu!

Memur zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TÜİK, Ekim ayında yıllık bazda enflasyonun yüzde 85,51'e yükseldiğini açıkladı. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranına göre belirlenecek 2023 Ocak memur maaş zammında enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 4 aylık oran belli oldu. İşte, 2023 memur zammı son dakika gelişmeleri...

Giriş: 03.11.2022 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ekim ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre ekimde enflasyon yüzde 3,54 arttı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla dört aylık oran da netleşti. İşte memur zammına ilişkin son durum...

  • 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri yüzde 11,84; SSK ve Bağ-Kurlular ise yüzde 10,84 oranında zammı hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak.

  • MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARINA EK GÖSTERGE DE EKLENECEK

    Memur ve memur emeklilerinin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

  • Bu orana göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurların ocak zammına göre maaşları şöyle olacak:

    MEMUR MAAŞI

    Mevcut: 9.109 TL

    Zamlı: 10.827,67 TL

    MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

    Mevcut: 6.077 TL

    Zamlı: 7.223 TL

     

    SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

    Mevcut: 4.687 TL

    Zamlı: 5.524 TL

    SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

    Mevcut: 2.906 TL

    Zamlı: 3.425 TL

    BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

    Mevcut: 4.197 TL

    Zamlı: 4.947 TL

     

    BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

    Mevcut: 3.335 TL

    Zamlı: 3.931 TL

  • HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

    "2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."

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