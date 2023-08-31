Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon olan MEMUR – SEN, 2024 yılında ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında sırasıyla yüzde 35 + 10 + 15 + 10 olmak üzere toplam yüzde 70 oranında, 2025 yılında ise 6’şar aylık dönemler halinde yüzde 25 + 15 olmak üzere yüzde 40 oranında zam talebinde bulundu. Kamu işvereni ise 2024 yılında yüzde 15 + 10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında zam teklif etti.

Hakem Kurulu daha önce dört yılı kapsayan iki toplu sözleşmede karar verici oldu. Kurulun önceki kararları, 2012 yılının birinci yarısı hariç kamu işveren heyetinin son teklifi doğrultusunda gerçekleşti. 2012’nin ilk yarısında ise hükümet yüzde 3.5 teklif ederken, Kurul yüzde 4 zam kararı aldı.

Söz konusu iki toplu sözleşmede hükümetin verdiği son teklifler, sözleşme görüşmelerinin yapıldığı tarihte Merkez Bankası’nca tahmin edilen enflasyona paralel veya üzerinde oldu. Kamu işvereni bu yılki görüşmelerde ise Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin altında zam teklif etti. Merkez Bankası 2024 yılı için yüzde 33 oranında enflasyon tahmininde bulunurken, kamu işvereninin teklifi yüzde 25’te kaldı. Arada 8 puan fark bulunuyor.