Bakan Işıkhan'dan memur toplu sözleşme zammı açıklaması! Memur zammı ne zaman belli olacak?
Memur toplu sözleşme zammında son durum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı için 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin dördüncüsü 26 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Son toplantı öncesinde Bakan Işıkhan "Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak." ifadelerini kullandı. İşte 2023 memur toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri...
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Toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile toplu sözleşme zammı konusunda anlaşma sağlanmazken Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta 4. toplantı gerçekleştirildi. Toplu sözleşme zammının belirleneceği son toplantı 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecekken gözler "Memur toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak ve ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 memur toplu sözleşme zammında son durum...
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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLANIYOR!
Kamu Görevlilerinin 2024-2025 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 1 Ağustos’ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci bugün tamamlanıyor. Kamu işveren heyeti ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında çalışmaya başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün kararını verecek. Kurulun vereceği karar ile 3 milyon 820 bin memur ile 2 milyon 430 bin memur emeklisinin 2024 – 2025 yıllarında alacağı maaş zamları belli olacak.
MEMUR ZAMMINDA KARAR 31 AĞUSTOS'TA!
Toplu sözleşme zammı geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası’nın enflasyon oranına göre belirlenmişti.
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kurulunun bu yıl da Merkez Bankası’nın 2024 sonu için yüzde 33, 2025 sonu için yüzde 15 olarak açıkladığı tahmini enflasyon rakamlarını baz alması bekleniyor.
11 üyeden oluşan kurul oy çoğunluğuyla karar alacak ve Hakem Kurulu’nun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.
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Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon olan MEMUR – SEN, 2024 yılında ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında sırasıyla yüzde 35 + 10 + 15 + 10 olmak üzere toplam yüzde 70 oranında, 2025 yılında ise 6’şar aylık dönemler halinde yüzde 25 + 15 olmak üzere yüzde 40 oranında zam talebinde bulundu. Kamu işvereni ise 2024 yılında yüzde 15 + 10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında zam teklif etti.
Hakem Kurulu daha önce dört yılı kapsayan iki toplu sözleşmede karar verici oldu. Kurulun önceki kararları, 2012 yılının birinci yarısı hariç kamu işveren heyetinin son teklifi doğrultusunda gerçekleşti. 2012’nin ilk yarısında ise hükümet yüzde 3.5 teklif ederken, Kurul yüzde 4 zam kararı aldı.
Söz konusu iki toplu sözleşmede hükümetin verdiği son teklifler, sözleşme görüşmelerinin yapıldığı tarihte Merkez Bankası’nca tahmin edilen enflasyona paralel veya üzerinde oldu. Kamu işvereni bu yılki görüşmelerde ise Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin altında zam teklif etti. Merkez Bankası 2024 yılı için yüzde 33 oranında enflasyon tahmininde bulunurken, kamu işvereninin teklifi yüzde 25’te kaldı. Arada 8 puan fark bulunuyor.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız. Takdir Cumhurbaşkanı'nın olacak, kamu görevlilerini ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.
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TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Hakem Kurulu’na maaş zammı dışında memurlara refah payı verilmesi, en düşük bekâr memur maaşını 22 bin liraya tamamlayacak şekilde 1.650 lira ek ödeme yapılması, memurlara ayda 7.650 lira kira yardımı, dini bayramlarda 4.850 lira ikramiye verilmesi, 8.077 liralık seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılması, memurlara 24.215 TL evlenme yardımı, kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesi, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL kreş yardımı yapılması, yardımcı hizmetler sınıfının (YHS) kaldırılarak genel idare hizmetlerine (GİH) geçirilmesi gibi talepler yer alacak.
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KURUL’UN ZAM KARARI NE OLUR?
Hakem Kurulu maaş zammını belirlerken Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini dikkate alırsa hükümetin 2024 yılı zam teklifinde 8 puan artış yapabilir. Bu durumda örneğin hükümetin yüzde 15 + 10 olan teklifine karşılık yüzde 19 + 14 zam kararı alınması halinde enflasyon tahmini birebir karşılanmış olacak.
Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 15 oranında. Hükümetin yüzde 6 + 5 oranındaki 2025 yılı teklifi ile enflasyon tahmini arasında 4 puan fark bulunuyor. Kurul enflasyon tahminini dikkate alırsa 2025 yılı zammında da 4 puan artış yapabilir.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçmişte ne karar verdi?
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci teklifi açıklarken memur maaşlarına refah zammını peşinen yaptıklarına dair bir mesaj verdi. Işıkhan, 2023 yılı ocak ayında normalde memur maaşlarına yüzde 16.48 oranında zam yapılması gerekirken 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30 zam yaptıklarını, temmuz ayında ise yüzde 17.55 oranındaki normal zamma ilave olarak tüm memurlara 8.077 TL seyyanen zam verdiklerini, bunun da refah payı olduğunu söyledi.
Hakem Kurulu’nun kararı maaş zammının Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini oranında veya altında olması halinde, önümüzdeki iki yıllık dönemde memur maaşlarına yapılan zam enflasyonu aşmayacak. Memur önce enflasyonu yaşayacak, sonra enflasyon farkını alacak.
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ENFLASYON FARKI UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?
Kamu görevlileri toplu sözleşmelerinde bugüne kadarki uygulama, 6 aylık enflasyonun yapılan toplu sözleşme zammını aşması halinde aradaki farkın bir sonraki 6 aylık dönemin başında maaşlara yansıtılması şeklinde oldu. Bu uygulama devam eder ve Hakem Kurulu sadece enflasyon tahmini doğrultusunda zam kararı alırsa, enflasyonun toplu sözleşme zammından yüksek seyretmesi halinde önümüzdeki iki yıl boyunca memur maaşları ve emekli memur aylıkları sadece enflasyon oranında artacak.
Enflasyon farkı uygulamasına son verilmesi halinde ise enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa memur maaşları ve emekli memur aylıkları iki yıllık dönemde reel olarak azalacak.
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OCAK AYINDA ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
İki yıl önce imzalanan yürürlükteki toplu sözleşme uyarınca, 2024 yılı ocak ayında memur maaşları belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkı hesabında, temmuz ayında yapılan yüzde 6 oranındaki toplu sözleşme zammı dikkate alınacak. Enflasyonun yüzde 6’yı aşan kısmı ödenecek. Bu farkın üzerine Hakem Kurulu’nca belirlenecek maaş zammı uygulanacak.
Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.
Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki faiz kararı açıklamasında ise “…enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.
Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında, yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa yüzde 27.59 oranında enflasyon farkı doğacak. Ocak ayında önce bu enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen maaş zam oranları uygulanacak.
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KURULDA YER ALAN İSİMLER
Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
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HAKEM KURULU DAHA ÖNCE NE KARAR ALMIŞTI?
2012 yılından bu yana gerçekleştirilen 6 toplu sözleşme görüşmesinden 4’ünde uzlaşma sağlanırken, 2’sinde uzlaşma sağlanamadığı için Hakem Kurulu’nda karara bağlandı. Hakem Kurulu 2 toplu sözleşme döneminde toplam 4 yılın maaş zammını belirledi. Hakem Kurulu’nun verdiği 6’şar aylık dönemlerdeki maaş zammı kararlarının 1’i hariç tamamı hükümetin son teklifi doğrultusunda oldu. Söz konusu bir kararda ise hükümet 2012 yılı ilk yarısı için yüzde 3.5 zam verirken, Kurul yarım puan artırarak yüzde 4’e çıkardı.
Ancak, iki toplu sözleşme görüşmesinde de hükümetin verdiği son teklif, Merkez Bankası’nın o tarihteki enflasyon tahminine eşit veya üstünde oldu. Bu kez durum farklı. Çünkü, Merkez Bankası son enflasyon raporunda, 2024 yılsonu enflasyonunu yüzde 33 olarak öngördü.
Hükümetin 2024 yılı için verdiği yüzde 15 + 10’luk son teklifi ile Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini arasında 8 puanlık fark bulunuyor.
Hakem Kurulu önceki kararlardan farklı olarak hükümetin teklifini Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine yaklaştırma çabasına girebilir.