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Memur zammı hesaplama 2023: Kasım ayı enflasyon farkı oranı ile memur maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı belli oldu mu?

Memur zammı hesaplamalarında kritik Kasım ayı enflasyon oranı açıklanıyor

Memur zammı 2023 hesaplamaları için kritik öneme sahip olan Kasım ayı enflasyon verileri açıklanıyor. Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon artış oranına toplu sözleşme farkının eklenmesiyle 2023 memur zammı netleşecek. Bugün ise 5 aylık enflasyon artış oranı belli olacak. Öte yandan Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç, yüzde 60 ve 65 yıl sonu enflasyon artışına göre zam tahminlerini sıraladı. İşte Ahmet Kıvanç'ın yıl sonu enflasyon tahminleri ışığında derlediği memur zammı senaryoları...

Giriş: 05.12.2022 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur zammı 2023 tahminleri Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte en net halini almış olacak. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak 2022 Aralık ayı enflasyon oranı yani 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte Ocak 2023 memur zammı da kesinleşmiş olacak. Öte yandan  Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç, yüzde 60 ve 65 yıl sonu enflasyon artışına göre zam tahminlerini sıraladı. İşte güncel memur zammı tahminleri...

  • MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranının toplamı emekli ve memur zammı olacak. Son 6 aylık enflasyon farkı toplamı ise 3 Ocak 2023'te Aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla netleşecek. 

  • 4 AYLIK ENFLASYON FAKI TOPLAMI BELLİ OLDU

    Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim)  enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesplandı. Bugün TÜİK tarafından saat 10.00'da Kasım ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte son 5 aylık enflasyon farkının toplamı netleşecek. 

    Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

    İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

    Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve  yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor. 

  • TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 lira arasında yükseliyor.

    Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI SİNYALİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek refah kaybını gidermekte kararlıyız" dedi.

     

     

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