6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK!

Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Son zam ise Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı dikkate alınarak yapıldı.

2023 EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ekimde tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 yükseldi. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 85.6'ya yükselmesi yönündeydi. Eylül ayında ise enflasyon yüzde 83.45 olarak açıklanmıştı.

Kalan ayların bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 10,06'ya kasım ve aralık ayı enflasyon farklarının da eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 2 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak. Hali hazırda en düşük memur maaşı 8 bin 435 lira en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 9 lira olarak ödeniyor.