EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammının ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.