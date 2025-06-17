MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.

Memur ve memur emeklisi ilk altı için toplu sözleşme ile 2025 yılı için ilk altı ay için yüzde 6 ikinci altı ay için yüzde 5 zam almışlardı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 5'lik zam eklenecek.

Mayıs sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci altı aya için alacağı rakam en az yüzde 14 olarak netleşmiş durumda.

Net rakam Haziran ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.