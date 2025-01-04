Memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Memur ve memur emekli maaşı zammı hesaplanırken, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınmaktadır. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak. Peki, "Memur maaşı ne kadar oldu?" İşte 2025 Ocak memur zammı hesaplama...
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Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verisiyle, emekli ve memur maaşlarında enflasyon farkından doğan zam farkı netlik kazandı. Memur maaşlarında zam oranlarının belli olmasının ardından, zamlı memur maaşlarının hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" İşte 2025 memur maaş zamları...
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MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!
Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.
Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43.698 TL
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.
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Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 14.178 TL’den 16.411 TL’ye çıkacak.
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ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları Ocak ayın 15'inde ilk zamlı maaş hesaplara yatırılacak. Bunun akabinde Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yatırılması bekleniyor.
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EMEKLİLER ARASINDA MAKAS AÇILDI
Son bir yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacak iken, emekli memurların yüzde 49,25 oranındaki zam oranından yararlandırıldılar. Tüm emekliler yüzde 49,25 oranında eşitlendi.
Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 19,31’de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,42 puan daha düşük kaldı.
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Ocak ayında ise emekli memur aylıklarına yapılan zam, emekli işçi ve esnaf aylıklarına yapılan zamdan 4,21 puan daha düşük kalacak.
Emekli memurlar aleyhine ortaya çıkan bu fark temmuz ayında da bir miktar devam edecek. Temmuz ayında fark emekli memurlar aleyhine 1,2 puan dolayında olacak.