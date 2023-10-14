Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MEMUR ZAMMI HESAPLAMA | Memur zammında yeni dönem! 3 aylık enflasyon farkı ile 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olur?

        Memur zammında yeni dönem! 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur maaş zammında son dakika gelişmeleri... Memurlar ve memur emeklilerinin 2024 - 2025 yıllarındaki sosyal ve mali haklarının belirlendiği toplu sözleşme zammı netleşti. TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyonu ile 3 aylık enflasyon farkı emekliler için yüzde 25,11; memurlar için ise toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ise yüzde 35,73 oldu. Bu bilgiler kapsamında memur ve memur emeklilerini ilgilendiren tahmini maaşlar da ortaya çıktı. İşte memur maaş zammında son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 19:06 Güncelleme: 14.10.2023 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Memur zammında son gelişmeler milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Hakem Kurulu 2024-2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak toplu sözleşme zam oranını duyurdu. 3 aylık enflasyon farkının netleşmesi sonrasında gözler "2024 Ocak zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU

          Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

          Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

        • 3

          ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

          Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

        • 4

          BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

        • 5

          BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA!

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli maaş zammına ilişkin olarak ise, "Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 6

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammına ilişkin: Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 7

          BAKAN IŞIKHAN: MEMURLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

          Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        • 8

          "YENİ MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kurultayı’ndaki konuşmasında emekli aylıklarına yapılacak refah zammıyla ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz” dedi.

          Erdoğan, konuşmasının ilerleyen bölümünde ise “İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” diye konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa