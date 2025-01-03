Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 11,54 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında ocak ayında 4,21 puan fark olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43.698 TL

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.

Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 14.178 TL’den 16.411 TL’ye çıkacak.

En düşük emekli aylıkları ile ilgili bir artış olmazsa, sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 12.500 TL’nin altında kalanların aylığı 12.500 TL’ye tamamlanacak.

Kök aylığı ek ödemelerle birlikte 10.800 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 12.500 TL aylık almaya devam edecek. Ek ödemeler dahil kök aylığı 10.800 TL’nin üzerinde olanlar ise yüzde 15,75 oranında artırılmış aylığı alacaklar.