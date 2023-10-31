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        Haberler Gündem MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI | 2024 Ocak memur maaş zammı oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

        Gözler 4 aylık enflasyon farkında! Ocak memur maaş zammı oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

        Memur maaş zammı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. 3 aylık enflasyon farkı yüzde 25.11 olurken 3 Kasım'da açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte memur maaş zammında 4 aylık oran netleşmiş olacak. 2024 yılı Ocak memur maaş zammı; Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon farkı ile belirlenecek. İşte 4 aylık enflasyon farkı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:55
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        • 1

          Memur maaş zammı son 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payına göre belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin olarak son dakika açıklamasında bulundu. Bakan, memur ve memur emeklisinin Ocak ayında alacağı zam oranının yaklaşık olarak yüzde 50'ye yaklaşacağını açıkladı. İşte 2024 Ocak memur zammı için 4 aylık enflasyon farkına ilişkin detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

        • 3

          MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU

          Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

          Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

        • 4

          ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

          Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

        • 5

          MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLACAK?

          Memur 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım Cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu. Memur zammını belirlemek için bu orana Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verisi eklenecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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