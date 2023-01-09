EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.
2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.