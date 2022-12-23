MEMUR- SEN'DEN AÇIKLAMA: ÖRNEK OLMALI
Memurlar Sendikası Konfederasyonu (Memur-Sen), asgari ücret zammının belli olmasının ardından memur maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılı asgari ücretini 8 bin 506 lira olarak açıklarken Memur-Sen, asgari ücrete gelen zammın örnek olması gerektiğini ve memurların da aynı şekilde enflasyona karşı korunması gerektiğinin altını çizdi. Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, "Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır. 2023 için asgari ücret yüzde 54,5 artırılarak 8 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu artış örnek olmalı, enflasyon korkusu son bulmalı, gelir dağılımında adalet için kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir” ifadeleri yer aldı.