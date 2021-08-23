4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Bakan Bilgin memur maaş zammını açıkladı. İşte oranlar...
MEMUR ZAMMI 2022 AÇIKLANDI MI?
Hükümet ile memur sendikaları toplu sözleşme görüşmelerinde anlaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sonucunu açıkladı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAM ORANI
Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacak. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak. Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:
- Sendikalarla uzlaşmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Biz bunu belli bir ölçüde, büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel çerçevede yürüttüğümüz konularda uzlaşmaya vardık. Şimdiden memurlara hayırlı olsun.
- Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomik olarak yoluna devam ediyor, arkasındaki gücü üretimden geliyor. Sanayi üst üste büyüyor. Enflasyon var, bunun yarattığı olumsuzluklara karşı da çalışanlarını koruyor.
- İlk teklifimizde 2022 için yüzde 5+ enflasyon farkı önermiştik, ikinci altı ay için yüzde 6+ enflasyon farkı önermiştik. İkinci teklifimizde 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı önerdik.
- Bu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge çalışması tamamlanacaktır. O kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM inisiyatifindedir.
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