Memur ve memur emeklisi zamları ile ilgili artık heyecan dorukta. 2022 yılının ilk günleri itibariyle hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan ve 6 milyondan fazla vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin memur zammı ne kadar olacak ve memur zammı ne zaman açıklanacak gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...