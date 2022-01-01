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Memur zammı 2022 açıklandı mı? Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? 2022 memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar?

Memur zammı 2022! Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2022 memur ve memur emeklisi maaşları

2022 yılının ilk gününde en çok merak edilen konulardan biri de memur maaşlarına gelecek zam miktarı oldu. 2022 yılında memur ve memur emeklilerinin alacağı zam miktarı için görüşmeler 2021 Aralık ayında başlamıştı. Milyonlarca memur 2022 memur zammının açıklanacağı tarihi araştırıyor. 2022 memur zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2022 memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

01.01.2022 - 14:13 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • 2021 Aralık ayından beri gündemden düşmeyen memur ve memur emekli maaşı zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca polis, hemşire ve öğretmen 2022 yılında maaşlarının ne kadar artacağını araştırıyor. Asgari ücrete gelen zammın ardından 2022 memur zammı ne kadar olacak, memur emekli maaşları ne zaman açıklanacak sorularının cevapları merak konusu olmuştu. İşte memur ve memıur emekli maaşlarında son durum 

  • 2022 MEMUR ZAMMI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

    4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

  • 2022 MEMUR ZAMMI ORANI KAÇ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini belirtti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

  • Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

  • Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

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