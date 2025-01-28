Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 OCAK | Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük zam farkı yattı mı?

        Memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Memura 14 günlük zam farkı yattı mı?

        Memur maaş farkı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılmaktadır. Oluşan 14 günlük boşluk nedeniyle memur maaşında zam farkı ödemelerinin yatacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 11,54 zam yapılmıştı. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak?" İşte 2025 Ocak memur zam farkı ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 19:20 Güncelleme: 29.01.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Memur maaşı zam farkı ödemelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ocak Haziran dönemine ilişkin en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur maaşı ise 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmişti. Zamlı maaşlar hesaplara yatırılırken, memur maaşlarında oluşan 14 günlük zam farkının hesaplara yatırılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.

        • 3

          MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

          Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yatırılması bekleniyor.

          Zam farkı, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme tarihiyle birlikte hesaplara yatırılacak.

        • 4

          MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

          Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.

          Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.

        • 5

          ZAMLI MEMUR MAAŞI HESAPLARA YATTI

          Zamlı memur maaşları 15 Ocak tarihinde hesaplara yattı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Habertürk Anasayfa