Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Memur maaşında Ocak Haziran dönemine ilişkin zam oranları belli olurken, memur maaşı zam farklarının hesaba yatacağı tarih merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi öğretmen, doktor, polis ve diğer meslek gruplarında görev alan memurlara yüzde 49,25 oranında artış yapılmıştı. Peki, "Ocak 2024 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkı yattı mı?" İşte 14 günlük memur maaş farkının hesaplara yatacağı tarih...