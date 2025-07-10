Zamlı memur maaşı ödeme tarihi Temmuz 2025: Memur maaş farkı ne zaman yatacak?
Milyonlarca memur ve emekli memura yapılacak zam oranları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belli oldu. Yapılan zam ile birlikte en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi. Emekli ve memur zamlarının belli olmasının ardından, memur maaş farkının yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı memur maaşları hangi tarihte ödenecek?" İşte 2025 Temmuz zamlı memur maaşı ödeme tarihi...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olmasının ardından, memur zam farkının yatacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları hangi tarihte yatacak?" İşte 2025 Temmuz memur zam farkı ödeme takvimi...
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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi.
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En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükselecek.
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"MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI ARASINDA BÜYÜK BİR FARK ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"
Habertürk TV'de, Para Gündem programında açıklamalarda bulunan Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç, memur ve emekli memur maaş zamlarını ele aldı. İşte, Kıvanç'ın açıklamalarından önemli başlıklar:
Memur maaşları ile emekli maaşları arasında çok büyük bir fark ortaya çıkmaya başladı. 2023 yılında yapılan seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılmamasının çok büyük bir etkisi oldu. Şu anda en düşük memur maaşı 50 bin 500 lira iken, en düşük emekli maaşı 22 bin 670 lira olması; kişinin çalışırken aldığı maaşın, emekli olduğunda yüzde 45 oranında düşmesi anlamına geliyor.
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"SONRADAN YAPILAN ARTIŞLAR EMEKLİ AYLILARINA YANSITILMAYINCA ARADA BÜYÜK FARK OLDU"
"Geçmişte bütün memurlar, çalışırken aldıkları maaşın, emekli olduklarında yaklaşık yüzde 70'ini alacaklarını bilirler; geçmişten beri uygulama böyleydi. Ancak sonradan yapılan bazı artışlar -2023'teki seyyanen zam gibi- emekli aylıklarına yansıtılmamaya başlayınca arada büyük bir fark ortaya çıktı. En azından bu seyyanen zam emekli aylıklarına yansıtılmış olsa, yüzde 45'e düşen tutar daha anlamlı bir seviyeye gelir ve yüzde 60-65'lere yaklaşır ki o zaman daha dengeli olur."
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"MEMURLARDA EMEKLİLİK ORANI OLDUKÇA AZALDI"
Emekliliğe geldiği halde, emekli olmaktan kaçınma söz konusu olmaya başladı. 'Emekli olduğum zaman alacağım para çok düşüyor bu parayla geçinemem dolayısıyla sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim' şeklinde yaygın bir düşünce söz konusu. Bu aslında son 1,5 yılın emekli memur sayısına da yansımış durumda. Bu sebepten dolayı memurlardaki emeklilik sayısı oldukça azalmış durumda.
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2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞ TABLOSU
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EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
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