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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAM FARKI 2025 OCAK | Memur maaş farkı ne zaman yatacak, 14 günlük maaş zam farkı yattı mı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

        Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş farkı yattı mı?

        Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belli oldu. Böylelikle ocak ayı itibarıyla memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 11,54 zam yapıldı. Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıkacak. Zamlı memur maaşları 15 Ocak itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Memur zam farkının yatacağı tarih ise merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 Ocak memur maaşı zam farkı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 20:46 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:46
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        • 1

          Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Memur maaşında Ocak Haziran dönemine ilişkin zam oranları belli olurken, memur zam farklarının hesaba yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memura 14 günlük maaş zam farkı yattı mı?" İşte zamlı memur maaşlarının hesaba yatacağı tarih...

        • 2

          MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!

          Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.

          Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı.

          Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

        • 3

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.

        • 4

          ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Zamlı memur maaşları 15 Ocak tarihinde hesaplara yatacak.

        • 5

          MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

          Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yatırılması bekleniyor.

          Zam farkı, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme tarihiyle birlikte hesaplara yatırılacak.

        • 6

          EMEKLİLER ARASINDA MAKAS AÇILDI

          Son bir yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacak iken, emekli memurların yüzde 49,25 oranındaki zam oranından yararlandırıldılar. Tüm emekliler yüzde 49,25 oranında eşitlendi.

        • 7

          Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 19,31’de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,42 puan daha düşük kaldı.

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