Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 yıllarına ilişkin Yeni Ekonomi Programı’nda 2019 yılına ait bazı hedef ve tahminler revize edildi. Programda, 2019 yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin yüzde 12 oranında artacağı tahminine yer verildi. Merkez Bankası’nın temmuz ayında yayımlanan son enflasyon raporunda ise 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 13.9 olarak tahmin edilmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 2.666 TL

Ocak ayında en düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 666 liraya, emekli öğretmen aylığı 3 bin 102 liradan 3 bin 279 liraya çıkacak.