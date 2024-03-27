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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? 2024 emekli ve memur maaşları bayramdan önce ödenir mi, erken yatar mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? 2024 emekli ve memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

        Memur ve emekli maaşı nisan ayı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Bu bağlamda gözler "Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 nisan ayı memur ve emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 19:11 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:11
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        • 1

          Memur ve emekli maaşı ödeme günleri, Ramazan Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda dini bayramlarda erken ödenen emekli ve memur maaşlarının bu sene de bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 emekli ve memur maaşları erken ödenecek mi? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

          Emekli ve memur maaş ödemelerinin öne çekilip bayramdan önce ödeneceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz dini bayramlarda maaş ödemeleri, bayram tarihine göre öne çekilmişti.

          Bu bilgiler ışığında Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin bu tarihlerden hemen önce yapılabileceği ihtimali bulunuyor. Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        • 3

          GEÇTİĞİMİZ SENE ERKEN YATIRILMIŞTI

          Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerine denk geldi. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yapıldı.

        • 4

          MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

          Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Emekli maaşları ise tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekli maaşı ödemeleri Cumartesi gününe denk gelmesi durumunda ödemeler Cuma, Pazar gününe rast gelmesi halinde ise ödemeler Pazartesi yapılıyor.

        • 5

          4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 6

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        • 7

          4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

          Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        • 8

          Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

          Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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