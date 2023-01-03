Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4, memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına da yüzde 16,5 oranında enflasyon farkı verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacaklarını açıkladı.
EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ MEMURLARA İLAVE ARTIŞ
Emekli memur aylıkları yüzde 25’in üzerinde artacak. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi dolayısıyla tüm emekli memurların aylıklarında yüzde 25 zamma ilaveten 250 TL artış olacak.
Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları 25 yıl hizmeti olanlarda 2.032 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda ise 2.270 TL artacak.
Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2.365 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda da 2.604 TL artacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları 11.627 TL’de eşitlenecek.
Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların 30 yıl üzerinden emekli olması halinde emekli ikramiyesinde 68.106 TL artış olacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan aynı hizmet süresine sahip kişinin emekli ikramiyesi ise 78.114 TL artacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 381 TL
En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 9.105 liradan 11.381 liraya çıkacak. En düşük öğretmen maaşı 12 bin 559, polis maaşı 16 bin 415 TL’ye yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.
En düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme beklenmekle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir açıklama yapmadı.
En düşük emekli aylıkları öncelikle kök aylık üzerinden artırılıyor, kanunla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor.
Kök aylıklar yüzde 25 oranında artırıldığında 3.500 TL’nin altında emekli aylığı kalmayacak. 2000 sonrası SSK’lıların en düşük emekli aylığı 3.631 TL olacak. Ancak, 3.500 TL’lik alt sınırın yükseltilmesi bekleniyor.