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Haberler Sosyal Güvenlik Emekli MAAŞ HESAPLA! Emekli maaşı ve memur maaşlarında refah payı zammı! 2023 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? Memur ve emekli maaş hesaplama

Son dakika haberleri: Refah payı zammı sonrası memur ve emekli maaşları ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilere ocak ayında yapılacak zam oranını yüzde 25 olarak açıkladı. Memurlar ile tüm SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı aylıkları yüzde 25 oranında artırılacak. Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 250 TL ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 yıl hizmeti bulunan emeklilerin aylıklarına 2.032 TL, ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan ve 25 yıl hizmeti bulunan emeklilerin aylıklarına da 2.365 TL ilave artış yapılacak. Ek gösterge artışları, yeni emekli olacakların emekli ikramiyelerinde artış sağlayacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, memur ve emeklilerin yeni maaşlarını yazdı

Giriş: 03.01.2023 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
MAAŞ HESAPLA! Emekli maaşı ve memur maaşlarında refah payı zammı! 2023 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? Memur ve emekli maaş hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4, memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına da yüzde 16,5 oranında enflasyon farkı verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacaklarını açıkladı.

EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ MEMURLARA İLAVE ARTIŞ

Emekli memur aylıkları yüzde 25’in üzerinde artacak. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi dolayısıyla tüm emekli memurların aylıklarında yüzde 25 zamma ilaveten 250 TL artış olacak.

Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları 25 yıl hizmeti olanlarda 2.032 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda ise 2.270 TL artacak.

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2.365 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda da 2.604 TL artacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları 11.627 TL’de eşitlenecek.

Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların 30 yıl üzerinden emekli olması halinde emekli ikramiyesinde 68.106 TL artış olacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan aynı hizmet süresine sahip kişinin emekli ikramiyesi ise 78.114 TL artacak.

Emekli memur aylıkları ne olacak?
(TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak
Müsteşar (1/1) 21.900 27.625
Genel müdür (1/1) 19.359 24.449
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.476 9.595
Memur (Lisans - 4/1) 6.009 7.762
Öğretmen (1/4) 7.476 11.627
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.687 16.109
Başkomiser (1/4) 7.617 11.627
Polis memuru (1/4) 7.617 11.627
Hemşire (Lisans - 1/4) 7.266 11.627
Mühendis (1/4) 9.114 11.642
Teknisyen (Lise -1/4) 6.343 8.180
Pratisyen hekim (1/4) 13.452 17.065
Profesör (1/4) 15.601 19.752
İmam-hatip 7.476 11.627
Avukat (1/4) 7.476 11.627
En düşük memur emekli aylığı 6.077 7.847
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 381 TL

En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 9.105 liradan 11.381 liraya çıkacak. En düşük öğretmen maaşı 12 bin 559, polis maaşı 16 bin 415 TL’ye yükselecek.

Memur maaşları ne olacak?
(TL)
UNVAN VE DERECE 2022 Temmuz 2023 Ocak
Vali 32.677 40.846
Genel müdür (1/4) 28.382 35.477
Şube müdürü (Lisans - 4/1) 12.982 16.227
Memur (Lise - 15/1) 9.051 11.314
Öğretmen (9/1) 10.047 12.559
Kaymakam 1. sınıf (4/1) 17.629 22.036
Başkomiser (8/1) 14.331 17.913
Polis memuru (11/1) 13.132 16.415
Pratisyen hekim (8/1) 15.263 19.079
Uzman hekim (7/1) 15.980 19.975
Hemşire (Lisans - 9/1) 11.260 14.075
Mühendis (8/1) 13.905 17.382
Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 9.760 12.200
Araştırma görevlisi (8/1) 14.543 18.179
Vaiz (Lisans - 9/1) 10.647 13.308
Avukat (9/1) 13.401 16.751
Hizmetli (Lise - 15/1) 8.435 10.544
En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 9.105 11.381
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

En düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme beklenmekle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir açıklama yapmadı.

En düşük emekli aylıkları öncelikle kök aylık üzerinden artırılıyor, kanunla belirlenen sınırın altında kalırsa alt sınıra tamamlanıyor.

Kök aylıklar yüzde 25 oranında artırıldığında 3.500 TL’nin altında emekli aylığı kalmayacak. 2000 sonrası SSK’lıların en düşük emekli aylığı 3.631 TL olacak. Ancak, 3.500 TL’lik alt sınırın yükseltilmesi bekleniyor.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
(TL) 2022 Temmuz 2023 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 4.687 5.859
SSK (2000 SONRASI) 2.905 3.631
BAĞ-KUR (ESNAF) 3.415 4.269
BAĞ-KUR (TARIM) 3.219 4.024

Haberi Hazırlayan : Ahmet Kıvanç

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