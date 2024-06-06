Kurban Bayramı öncesinde memurlar ve emekliler maaş ödeme tarihlerini sorgulamaya başladı. Bu yıl 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri araştırması sıklaştı. Bayram tatili boyunca bankaların kapalı olacak olması sebebiyle maaşların öne çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 2024 Haziran ayı emekli ve memur maaşları bayramdan önce erken yatacak mı? İşte, konuya dair güncel bilgiler...